Karim OUYAHIA

Ayant reçu une formation à l'école Hassania des travaux publics, mes compétences se résument très brièvement aux domaines suivants :



* Alimentation en eaux potables, Assainissement, Traitement des eaux potables et Épuration des eaux usées.

* Hydrologie, Hydrogéologie et Hydraulique souterraine.

* Resistance des matériaux , Fondations, Béton armé.

* Conception des Barrages.

* Forage et géophysique.

* Hydraulique fluviale et agricole.



Mes compétences :

SIG

Alimentation en eau potable

Géophysique

VRD

Hydrogéologie

Assainissement

Hydraulique

Hydraulique fluviale

Traitement des eaux

Hydraulique urbaine

Forage vertical et horizontal