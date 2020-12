Karima SADAOUI

Après plusieurs années d'activité dans le conseil en Entreprise et la prévention des risques au travail, je me réoriente vers le métier de l’accompagnement individualisé à l’emploi. et mets mon expérience au service de personnes qui souhaitent construire un projet professionnel qui leur ressemble.



Je dispose d'une expérience significative dans le conseil en individuel et collectif, d'une bonne connaissance du monde de l'Entreprise et de la situation des demandeurs d'emploi. Poser un diagnostic partagé, proposer un plan d’actions et co-construire les étapes de sa réalisation font également partie des compétences que j'ai développées lors de mes expériences antérieures….



Mes compétences :

Ergonomie

Prévention des risques psychosociaux

Conseil

Prévention des risques professionnels

Accompagnement de projet

Facteurs humains

Analyse du travail