Karima SAOUL

Mlle Karima j'ai travaillé déjà pendant 2ans d'une une entreprise délectricité comme ingénieur technico-commercial chargée de :



Etude et suivi de projet moyenne tension (poste transformation MT/BT), et basse tension (armoire de distribution et commande).



Répendre aux cahiers des charges des appels doffres et consultation concernant lactivité de la société et préparation des offres technico-commerciales

je suis un type bien Sérieuse, motivée et passionné, cool.

Actuellement je cherche emploi dans mon domaine.