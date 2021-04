Karine BOUTIN

Passionnée de musique depuis l'age de 7 ans en commençant par le piano (diplôme conservatori de paris au piano), ensuite la percussion batterie à l'âge de 15 ans, puis l'harmonica, la guitare. Expérience de prestation, depuis l'âge de 17 ans dans des clubs, sur des scènes en France, en Europe, j' ai appris à composer et j'ai gagné la 3 ème place au concours Poitou Charente avec

l' association le c r a c, quelques prestations en classique (églises , grottes) Invitée par le Conseil Régional du Périgord puis après en expérimental concert impro où seule compte la création sans se connaitre juste, trouver la bonne inspiration.