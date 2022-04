Karine CASTILLO

La souffrance est engendrée par le stress, elle est présente dans nos vies, à tous les étages. Quel que soit le niveau social, l’âge, le sexe, elle touche chacun d’entre nous à un moment de sa vie, elle est cette douleur émotionnelle, psychologique ou physique.

Après avoir cherché un organisme de formation en Martinique, mon choix s’est naturellement porté sur l’Ecole Internationale de Réflexologie (EIR) et la méthode de stimulation réflexe de Mme Fischmann.

Je propose 5 techniques de stimulation réflexes : faciale, auriculaire, dorso-crânienne, palmaire et plantaire.

Après un bilan (anamnèse) avec le bénéficiaire, je personnalise sa consultation en définissant les zones à stimuler.

La recherche de bien-être, la diminution d'une douleur ou d'un trouble fonctionnel liés au stress sont les objectifs.

La stimulation de zones réflexes (réflexologie) ne peut être en aucun cas être assimilée à des soins médicaux ou de kinésithérapie, mais à une technique d’accompagnement par la relaxation physique et la détente libératrice de stress.

(Loi du 30.04.1946, décret 60669 de l'article l.489 et de l'arrêté du 8.10.1996).

Je reçois dans mon cabinet ou je me déplace dans les entreprises pour aider à combattre ce fléau qu'est le stress !

A bientôt.



Mes compétences :

Comité d'entreprise

EFT

Evénementiel

magasin

Massage assis

Relaxation

Salon