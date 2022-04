Karine DAUVEL

Freelance depuis 2010, j'ai cofondé en 2012, Blossom Creative, un regroupement de créatifs indépendants axés sur la communication et le marketing.



J'ai pris la direction de Blossom Creative Communication, dont l'activité se découpe en 2 pôles d'expertise :



- La dimension marketing liée aux problématiques de nos clients (audit de la communication, conseil avec recommandation d'actions, communication globale institutionnelle, communication événementielle…)



- La création de supports de communication visuelle via notre "studio graphique".

C'est à dire la création de logos, cartes de visite, plaquettes, flyers, packaging etc...

Mais aussi sur le multimédia avec la réalisation de site web, le traitement d'images, la réalisation d’animations 3D et de films...



Expertise Marketing Financier : 19 ans d'expérience (asset management et gestion de patrimoine)



Mes compétences :

Communication

Marketing

Graphisme

Web

Infographie

Gestion de projet