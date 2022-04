Karine DE BIBIKOFF

Répondre aux objectifs clients par une analyse précise des besoins sur le terrain, établir un partenariat agile et réaliste de longue durée, afin de constituer des équipes performantes. Avec une approche proactive, je sélectionne les talents faits pour votre entreprise et les accompagne pendant leur période d'intégration.



Mes compétences :

Partenariat commercial

Recrutement

Évaluation de compétences et savoir être

Négociation B to B prestations de services

Sourcing

Esprit entrepreneurial

Gestion de la relation client

Vente B2B

Négociation commerciale

Microsoft Office 2007

Logiciel CRM

Relations clients

Internet

Formation

Coaching individuel

Microsoft Internet Explorer