* Conception, fabrication, montage/démontage de stands pour l'exposition et mobilier évènementiel pour les salons professionnels, foires et congrès

* Agencement de show-room d’'entreprise

* Agencement des points de vente

* Agencement d'espaces d'exposition, scénographie





Implantée à Roanne en région Rhône Alpes depuis 2006, All Stage est une équipe de techniciens polyvalents menuisiers/agenceurs au service de l'évènement.



Mes compétences :

Infographie

Informatique

Modélisation 3D