Karine DILLET

Actuellement apicultrice en milieu urbain (paris), je m'occupe également d'animations en entreprise et d'animations enfants (maternelles à lycée).

Grace à mes expériences et mon profil variés, je suis très polyvalente et je possède une grande capacité d'adaptation.

Je suis à la recherche d’opportunités en France ou ailleurs...



Mes compétences :

Analyse statistique

Ecologie

biologie evolutive

Génétique

Animation d'ateliers

Animation

Animation de groupes

Animation de formations

Médiation scientifique

Formation

Apiculture