Karine ESCAFFRE MUSICOTHERAPIE NANCY

Passionnée par la musique depuis mon enfance, la musicothérapie est devenue au fil des années mon domaine de prédilection. Intervenir dans différentes structures médicales est une expérience très enrichissante ! Et la méthode Tomatis® que je pratique aussi en cabinet libéral m'apporte énormément de satisfaction. De nombreux chanteurs ou acteurs comme Gérard Depardieu, Emmanuelle Devos, Maria Callas, Sting, Monica Bellucci.... ont profité de cette méthode et je vous laisse découvrir les différents domaines d'application sur mon site : http://www.tomatis-nancy.fr

Mon expérience auprès des personnes âgées m'a amené à former le personnel soignant à utiliser la musique dans la prise en charge des personnes souffrant de maladie neurodégénératives (Démences type Alzheimer, ou syndrome parkinsonien)



Mes compétences :

Formatrice

Musicotherapeute

Psychologie