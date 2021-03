Karine ESPES

Secrétaire juridique depuis plus de 20 ans, j’ai entrepris en septembre 2016 une démarche de reconversion afin de me diriger dans le secteur de la vente qui me passionne. J’ai suivi un bilan durant deux mois puis des stages en magasin qui ont confirmé ce projet professionnel. J'ai ensuite entrepris une formation chez E.T.E. et ISIMODE en qualité de responsable de boutique.



Mes précédentes expériences m’ont permis de développer des compétences transversales que je souhaite aujourd’hui mettre au service de votre entreprise : accueil de la clientèle, argumentations commerciales, gestion de stocks, passation de commandes, réception appels téléphonique, Word, Excel, internet.



De plus lors de mes stages j’ai complété mes connaissances par des techniques de mise en rayon, techniques de vente, réalisation de vitrine, merchandising.



Je possède un très bon sens du relationnel et sais être à l’écoute du client pour répondre au mieux à ses besoins.



Je recherche actuellement un poste de vendeuse à temps partiel de préférence dans le prêt a porter femme ou enfant, maroquinerie, lingerie.........



Mes compétences :

Formation responsable de boutique chez E.T.E.

STAGE UN MOIS CHEZ CAROLL

FORMATION ANGLAIS

VENDEUSE PRET A PORTET ENFANT

VENDEUSE PRET A PORTER FEMME

Microsoft Excel

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint