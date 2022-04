Karine FIGUÈS

Chargée de recrutement au sein de l'Ecole d'Ingénieur Ei.Cesi située à Blanquefort, je m'occupe de recruter des techniciens supérieurs (uniquement public d'adultes) au profil technique et scientifique qui souhaitent faire évoluer leur carrière vers un statut d'ingénieur.



Nous formons des salariés (période de professionnalisation) et des demandeurs d'emploi (contrat de professionnalisation) au diplôme d'ingénieur généraliste (certifié CTI), avec la possibilité de se spécialiser en fin de parcours parmi 11 domaines d'expertise.



Depuis 2 ans, nous proposons un format adapté à la réalité du terrain : ALTERNANCE Entreprise - Formation.



Mon rôle est de vous accompagner dans votre projet, donc pour plus d'informations, n'hésitez pas à me contacter : kfigues@cesi.fr - 05.56.95.50.62