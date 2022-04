Karine FINET

Medicial a pour principaux objectifs :



- D’aider les professionnels et établissements de santé à prendre en charge leurs patients dans les meilleures conditions et d’accompagner ces derniers pour une prise en charge médico-sociale optimale.

- De créer une coordination de professionnels existants forts de propositions d'actions sur le terrain.



medicial intervient sur tout le département du Rhône auprès de :



- Établissements hospitaliers, cure de santé, EHPAD, USLD, USP, Résidences de services, Médecin traitant et spécialisés, professionnels para médicaux, SSIAD, SAAD, prestataire médical et SPASAD.

- Leurs patients, (résidents, clients…) et des familles de ces derniers, ...



Les services proposés par medicial s'articulent autour de :

- l'Assistance et l'Audit social,

- la Coordination,

- la Formation, ...



Mes compétences :

Adaptabilité

Autonomie professionnelle

Analyser écouter réfléchir agir

Maitrise du droit social

Force de proposition

Connaissance du système médico social