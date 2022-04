Karine FISCHETTI

Formatrice Professionnelle pour Adultes en lmanagement, vente, coaching de vente, gestion d'équipe.... Responsable retail sur 1 point de vente , je manage au quotidien sur la gestion du magasin qui comprend le pilotage des objectifs CA fixés et des différents indicateurs, le respect des process de l'entreprise, la tenue des stocks, gestion des flux, mise en place des différentes opérations commerciales, le marketing, les inventaires, le merchandising, le SAV, le service client, l'élaboration de reportings et plan d'actions, coaching de vente, maîtrise de la Démarque Inconnue, CRM, le recrutement, l'intégration, la formation et l'évaluation des collaborateurs ainsi que toutes les process RH attenantes... Mon rôle est d'être actrice dans la stratégie de l'entreprise et de collaborer avec mes équipes dans la direction vers laquelle la société veut se diriger. Je suis également coordinatrice formation région Sud Est, relais Direction Régionale et organisatrice formation Sud Est.



Mes compétences :

Recrutement

Vente

Management

Formation

Évaluer ses collaborateurs

Piloter les différents indicateurs d'un magasin

Relais Direction Régionale

Responsable multi site

Coordinatrice formation Sud Est