Karine FOUQUET

Open mind ! Secteur de la communication et presse.



J'ai créé l'entreprise KASTE Editions, structure de communication, conseil et création en 2006.

KASTE a publié notamment ACTIF' Plus Magazine, titre dédié au tissu socio-éco et culturel de Boulogne-Billancourt et ses environs, participé à l'édition de journaux internes et à la création de plaquettes et flyers publicitaires.



Le journalisme est un métier de communication où l’ouverture d’esprit, la polyvalence, et la curiosité sont essentielles. En dehors de mes activités professionnelles, je me suis intégrée dans une démarche de soutien à des hommes politiques locaux et participé activement à leurs campagnes.

Par ailleurs, touchée par l'environnement et soucieuse de l'héritage que nous laisserons à nos pairs, j'ai rejoint le Conseil d'Administration de Boulogne Environnement, en tant que Secrétaire Général.

En résumé, j'ai fait “mes classes“ au desk Économique/Finance de l’Agence France Presse, je suis accoutumée au travail de recherche et collecte d’informations, d’écriture, de synthétisation, et hiérarchisation des informations. Je suis également familière des réseaux sociaux (Twitter, Blog, Facebook, Instagram…).

Autodidacte ("école" AFP et création d'entreprises), et à l'écoute des innovations, je suis désormais tournée vers le secteur incontournable de la Communication Digitale.



Mes compétences :

Rédaction

Communication

Édition

Journalisme

Presse

Adobe Indesign

PC Hardware

Microsoft Word

Microsoft Excel

Magazines

FTP

Community Management

Blogging

Apple Mac