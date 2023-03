Karine GOUPIL ÉPOUSE DEGRANGE DIV. RENAULT

Après avoir occupé plusieurs fonctions en entreprise pendant une vingtaine dannées où jai développé des compétences relationnelles et le sens de la satisfaction client, jai décidé de réorienter ma carrière vers laccompagnement des personnes dans leur parcours professionnel et personnel.

Diplomée en coaching de vie (RNCP), formée à la psychopathologie, à l' hypnose Ericksonnienne, Praticienne en PNL , diplomée du Cnam en qualité de Chargée d'accompagnement social et professionnel (RNCP) formée à la médiation familiale au Crefop. Dotée d'une sensibilité artistique au travers de la peinture, du théâtre et de la musique, formée au yoga du rire, je suis avant tout passionnée par l'être humain, aussi curieuse de sa diversité que de sa singularité. Je propose aussi des ateliers de "mieux vivre ensemble" au sein des école primaires.

Formée en Reiki Niveau 3, en Reiki Karuna et en soins énergétiques