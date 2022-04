Karine GUERIN

Bonjour,



Voici quelques mots pour vous présenter une jeune femme dynamique, qui a découvert le métier d'assistante en gestion des ressources humaines et qui a découvert sa voie professionnelle!



Ayant terminé une formation en alternance et diplômée d'un bachelor en gestion des ressources humaines, grâce à un stage d'une année au sein du service social d'un cabinet comptable, je suis enfin prête à mettre à profit mes compétences pour une entreprise, une équipe...



Je suis accompagnée dans la vie par mon Homme et trois minots.

voilà ses quelques mots......à bientôt.



Mes compétences :

Ressources humaines

Droit du travail

Microsoft Word

Microsoft Excel

Formation

Paye : CEGID, EBP

Microsoft PowerPoint

Microsoft Outlook