Karine GUILLEUX

Créatrice de K2S // Signalétique & Sécurité ; continuité de Savoie Plan Incendie, société primée au concours Artinov en 2008 dans la catégorie nouveau métier/produit : grâce aux plans "design" photoluminescents.



Nous assistons la maîtrise d'ouvrage, afin d'étudier l'ensemble des moyens de Sécurite obligatoires (incendie, évacuation, accessibilité, secours à personne,...) et la Signalétique pour les bâtiments réglementation ERP, habitation collective, code du travail et même en naval.



Notre engagement : considérer chaque client, chaque étude et chaque fabrication.



Nous "Kustomisons" et fabriquons une Signalétique novatrice adaptée au design et à la décoration intérieure, en :



- Sécurité incendie,

- Evacuation,

- Accessibilité,

- Signalétique d'orientation.



En complément de ces prestations, un service de formation et d'audit est également proposé en matière de sécurité incendie et d'accessibilité.







Mes compétences :

Signalétique

Sécurité Incendie