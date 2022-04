Karine JEANNIN

Née dans la profession du funéraire par mon père marbrier, j'ai été en agence pendant 18 ans en tant qu'assistante funéraire, conseiller marbrerie puis responsable d'agence. Il devenait évident pour moi de devoir passer de l'autre côté du miroir, à vendre aux professionnels de marbrerie et pompes funèbres des monuments funéraires de qualité en apportant ce petit plus : mes connaissances acquises en agence auprès des familles en deuil.

Forte d'une aisance relationnelle envers la clientèle, j'aime relever chaque jour un défi en apportant l'exigence attendue par nos clients grâce à notre engagement et nos propositions commerciales. La cohésion et le respect entre collaborateurs afin d'assurer la satisfaction des clients et de les fidéliser font partie de mes priorités.



Mes compétences :

Gestion commerciale

Analyse statistiques

Relations interpersonnelles

Organisation logistique

Droit commercial

Utilisation du Pac Office

Offres commerciales

Suivi commercial et administratif

Management

Recrutement

Vente

Analyser les besoins et définir les objectifs

Suivi clientèle