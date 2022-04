Karine KOPAINSKI

15 ans d'expérience en marketing et communication acquis chez l'annonceur et en agence de communication globale sur des grands comptes internationaux.



Retrouvez d'autres recommandations ici : fr.linkedin.com/in/karinekopainski



COMMERCIAL

• Gestion et développement de la relation commerciale

• Gestion du portefeuille client comme centre de profit

• Définition des priorités de développement des activités agence

• Participation et prise en charge d’appels d’offres

• Veille concurrentielle du portefeuille client de l’agence



MARKETING & COMMUNICATION

• Stratégies marketing et communication (publicitaire ; promotionnelle ; digitale ; CRM; data ; social marketing ; media ; retail ; évènementielle)

• Communication réseaux

• Business oriented : suivi des performances et de la rentabilité des campagnes et des ventes

• Pilotage financier (budgets, reporting, mise en place de KPI)



MANAGEMENT

• Management direct et hiérarchique (12 personnes /estimation et répartition de la charge de travail ; incentive de l’équipe ; travail dans un environnement international)

• Management de projets : coordination de directions métiers



INFORMATIQUE ET LANGUE

• Anglais professionnel

• Logiciels : SAP / Neolane / Smartfocus / Salesforces / Google Analytics / Adobe Analytics / Ignition One

• Maîtrise de Windows (Mac et PC), iOS



Mes compétences :

Communication 360°

Online Marketing

Relation commerciale