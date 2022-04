Karine LAGREE

J’ai acquis à aujourd’hui une double compétence en contrôle de gestion et en comptabilité

Je dispose de qualités d'analyse et de synthèse et j’ai un réel intérêt pour l'informatique pour exploiter le potentiel de l'ERP et l’utilisation d’excel.

Rigoureuse, autonome, tenace et créative, je suis une candidate investie, de confiance et dotée d’excellentes qualités relationnelles.



Mes compétences :

Rigoureuse

Force de proposition