Karine LE BRIS

Ingénieur Commercial confirmée, j'ai toujours évolué dans le secteur de la vente sur le marché des NTIC auprès d'une clientèle BtoB.

Toujours en veille active sur l'évolution de ce métier, et mesurant l'impact sur les ventes de la transformation digitale pour les entreprises aujourd'hui, je me suis naturellement spécialisée en Communication Digitale.

Je suis disponible dès aujourd'hui, pour mettre à votre service mon savoir-faire client, mon expérience multi-sectoriel et mes compétences techniques 3.0 (Webmarketing, référencement, pilotage de projet de site internet, mise en place et animation des réseaux sociaux...).

Région Auray, Vannes, Lorient



Mes compétences :

Gestion de projet

Autonomie

Esprit d'équipe

Sales Force

Gestion de la relation client

Nouvelles technologies

Veille stratégique

Rédaction web

Réseaux sociaux

E-commerce

Veille concurrentielle

SEO

Webmarketing