Karine LEDER

Bonjour je suis en réorientation professionnelle et je passe mon titre pro" Agent Accueil Administratif" fin mai. J'ai eu la chance de faire plusieurs stages d'accueil dans divers milieux (mairie, automobile, centre de formation) ses expériences m'ont fait acquérir toutes les compétences nécessaires pour ce poste.



Donc si vous recherchez une hôtesse d'accueil motivée et passionnée par son job ben n'hésitez pas à me contacter !!!!



Mes compétences :

Accueil téléphonique

Accueil des clients

Gestion administrative

Gestion du courrier

Adaptabilité

Microsoft Word

Microsoft Excel 2010

Ciel Compta