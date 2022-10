Karine LEFEBVRE (LEFEBVRE)

Toujours tournée vers le côté humain, de façon bienveillante. Lui faire découvrir ce vers quoi il peut se diriger, dans ses compétences, ses développements. Une des meilleures façons dy parvenir reste une remise en cause permanente de soi.... lhumain change mais pas sa nature. Les domaines de compétences sont si vastes entre tout ce que lon peut donner et tout ce que lon peut apprendre. La vie professionnelle est une longue, très longue route. Il existe des autoroutes, des bretelles daccès, des ponts, des passerelles, des parkings pour se reposer et revoir sa carte, des stations-services pour refaire le plein, des techniciens des routes pour les remercier du travail quotidien, échanger quelques mots. Et puis il y a dautres conducteurs, bienveillants, qui vous ouvrent la voie, les chauffards qui vous doublent par la gauche....Parfois, un excès vous amène à payer lamende. Tout cela pour dire, quil y a toujours une solution, peu importe le chemin à prendre, il peut être court, lent, rapide et long. Le tout est d'être accompagné. Lintégration, la formation, la bienveillance, les solutions, la communication sont un travail d'équipe, la loyauté et la fidélisation en découlent. Cest une valeur de plan, dobjectifs. Grâce aux entreprises pour lesquelles jai travaillé je me suis formée, complétée.