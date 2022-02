Karine MALEGUE

Coordinatrice visuel merchandiser confirmé avec plus de 7 ans d'expérience dans le domaine du prêt-à-porter et de la décoration.

Professionnelle passionnée et déterminée, toujours fixée sur la qualité et la satisfaction de la clientèle (bonne compréhension du produit, facilité d'achat).



Conception et optimisation de l'implantation de l'espace vente. Participation à sa rentabilité et son développement.



2009-à ce jour Coordinatrice Visuel, Maisons du monde

Itinérante Europe



2008-2009 Décoratrice, Habitat

Marseille



2007-2008 Visuel Merchandiser, Dunnes Stores Irlande



2004-2007 Merchandiser, Etalagiste, Rive Neuve

Marseille



Mes compétences :

Collections

Construction

Implantation

magasin

PLV

Réalisation

Show room

Vente