Karine MALTRET

Après avoir eu l'opportunité de travailler en tant qu'assistante administrative et commerciale, je reviens

à mon premier souhait de carrière professionnelle : enseigner, assurer le rôle de facilitatrice, mon appétence pour la pédagogie, le relationnel et mon ambition dans l'accompagnement ne demande qu'à être mis en pratique !



Je reprends mes études en Master 1 en septembre. De nombreux stages seront à effectuer, rien de mieux et de plus concret pour se projeter dans le métier !



Je développe actuellement mon réseau ; merci et ravie à ceux qui le rejoindront !



A très bientôt pour de prochains échanges sur le métier de formateur, sur vos conseils, vos avis, vos ressentis !



**** Karine ****



Mes compétences :

Organisation

Communication

Bureautique

Accessibilité numérique

Gestion administrative

Intra / Internet

Dropbox / Cloud

Microsoft Office

Microsoft Outlook / Skype

COMPETENCES CLÉS