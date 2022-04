Karine MILAN

Mon parcours professionnel diversifié m'a amené dans le monde de l'immobilier depuis quelques années, plus particulièrement dans le domaine locatif, et m'a permis de m'épanouir professionnellement. Répondre aux attentes des locataires tout en respectant l'engagement des propriétaires et les impératifs économiques de ma fonction, m'a permis à la fois de créer un climat de confiance avec mes partenaires (diagnostiqueurs, propriétaires, locataires, sites partenaires, intervenants extérieurs - électriciens, plombiers, chauffagistes, courtiers en travaux... ) et de développer mes connaissances et mes contacts.



Mes compétences :

Leadership

Publicité en ligne

Commerciale

Professionelle

Contacts humains

Conseil

Autonomie et initiative