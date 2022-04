Karine MOINE

Conceptrice multimédia depuis bientôt 10 ans à la fois en entreprise et freelance, j'interviens dans beaucoup de domaines comme le graphisme, le référencement, le développement...



Avec le temps et l'expérience, je suis spécialisée dans le développement de sites web ("contenu" avec Wordpress et "e-commerce" avec Prestashop) ainsi que le développement de passerelle entre systèmes (ou plate-formes) par exemple liaison entre un logiciel de compta type Sage, EBP, CEGID pour qu'il gère votre boutique Prestashop ou encore liaison entre un logiciel de réservation hôtelière avec la plate forme Reservit, ainsi que des liaisons avec des plate-formes des mailing comme Mailchimp, CRM comme Vtiger... Parce que chaque client a une façon particulière de gérer son activité, la passerelle sera spécifiquement développée pour lui.



Au delà de la prestation que je peux fournir, j'aime la relation "client", chaque client est unique et mérite d'avoir un partenaire web à son écoute afin d'accomplir son projet et qui puisse le conseiller pour le faire évoluer, je mets donc un point d'honneur à être le plus attentive possible aux demandes.



Mes compétences :

Conception multimédia

Formation

Informatique

Multimedia

Développement informatique