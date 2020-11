Karine MOREL

- 10 ans d'expérience dans la fonction Achats- Services généraux

- Création et mise en place d'un service Achats- Services généraux

- Réduction de coûts, optimisation des processus

- Négociation, contractualisation

- Aisance relationnelle et rédactionnelle

- Gestion de parcs

- Gestion environnement de travail

- Responsable multi-sites immobiliers

- Gérance de TPE



A l'écoute du marché dans le domaine des Achats, des Services généraux, de l'Immobilier, et in extenso d’autres domaines qui pourraient rentrer dans le cadre de mes compétences.



Mes compétences :

FIMO transport public de marchandises

Permis C poids lourds