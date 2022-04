Karine MOUGENOT

Depuis 6 ans, j’exerce avec plaisir dans les domaines du marketing et de la communication. Ce plaisir

se ressent dans les nombreux projets professionnels et universitaires que j'ai menés mais il s’agit

également d’un intérêt particulier que j’ai à observer le marché et notre société, offrant une source

inépuisable et permanente d’idées créatives.



Mes expériences professionnelles variées m'ont permis de m'intéresser à de nombreux secteurs d'activités ainsi qu'à diverses problématiques marketing, me permettant d'acquérir une certaine ouverture d'esprit, une grande curiosité et une forte capacité d'adaptation.



Mes compétences :

Marketing Communication

Community management

Social Media Marketing

Wordpress

Market Research

Advertising

Photoshop

Online Advertising

Pack office

Illustrator

Indesing

Social media

Marketing Strategy

Marketing

Digital Marketing

Media planning