Nitescence Architecture et K-dence, le design by N'guessan Abdéraman Karine : NAK Design



Mes compétences :

Collage

Montage photo

Graphisme

Modélisation 3D

Archicad

Plans

Adobe Photoshop CS6

Artlantis

AutoCAD

Keyshot

Adobe Illustrator CS6

Microsoft Office

Adobe InDesign CS6

Sketch up