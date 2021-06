Karine THÉLU

Forte de 12 ans d'expérience en tant que contrôleur financier industriel, commercial et marketing, j'aspire à consolider votre équipe financière et à vous fournir les meilleurs outils d'aide à la décision stratégique et des indicateurs de performance fiables.

Mes atouts :

- Mise en place d'outils d'analyse financière personnalisés

- Utilisation optimale de votre logiciel de comptabilité et de gestion

- Solide expérience en comptabilité

- Expériences dans divers domaines d'activité au sein de groupes internationaux ainsi que dans des PME

- Anglais professionnel courant

- Curiosité, créativité, autonomie, alliées à un fort esprit d'équipe

- Gestion d'équipe collaborative

- Amélioration continue