Ouvert aux opportunités professionnelles.



Homme de terrain, je suis chargé de l'exploitation d'un magasin Lidl au sein duquel je met en œuvre le concept commercial de l'enseigne. Je développe la rentabilité de mon point de vente et en assure la gestion commerciale et administrative. Impliqué au quotidien dans la gestion d'une équipe, je m'attache à élargir le champ de compétences de mes collaborateurs. En effet, je suis actuellement dans un emploi où mes compétences humaines, techniques et commerciales contribuent à la réussite de mes missions.



N'hésitez pas à me contacter :

- mail : karl.boisard@hotmail.fr

- téléphone : 06.58.88.72.27



LinkedIn : https://fr.linkedin.com/in/karlboisard

DoYouBuzz : http://www.doyoubuzz.com/karl-boisard44



Mes compétences :

HR ACCESS

DOCUBASE

Microsoft Office

ULIS

Management d'équipe

Gestion des commandes

PGI-GTA

Négociation commerciale

SAP LOGON

Réseaux sociaux

Stratégie commerciale

Ressources humaines

Développement commercial

Communication marketing

BACK OFFICE