Karl DUBENT

Expert dans l'implémentation, la sécurisation et l'optimisation de réseaux informatiques, ainsi que dans le management de projets depuis plus de 15 ans.



Réalisation avec succès de projets de changements d'architectures des infrastructures réseaux et sécurité pour le client SFR.



Intervention pendant 22 ans pour le compte d'entreprises de renommées internationales comme Kodak, Dimension Data, SFR,British Telecom et Groupement les Mousquetaires.



De nombreuses certifications techniques et fonctionnelles viennent compléter cette expérience.