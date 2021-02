Katia SADOU

Etudiante en master génie industriel, parcours énergétique et matériaux pour l'ingénieur à l'université Paris Nanterre, jai suivi auparavant une licence en mécanique à l'université Lyon 1 et une formation dingénieur en génie mécanique à lécole nationale Polytechnique dAlger. Durant mon cursus, jai effectué deux stages en ingénierie, où jai pu découvrir le milieu industriel en appréhendant le fonctionnement de lentreprise à travers ses particularités humaines, techniques et organisationnelles.



Actuellement, je suis à la recherche dune entreprise qui me permettra de mettre en œuvre les compétences acquises jusqu'à présent dans le cadre d'un stage pratique conventionné.