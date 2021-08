Keita AICHA

Partenaire d'affaires et d'investissement recherche de toute urgence un partenaire algerien pour investissement. je suis un investisseur particulier recherche un partenaire ou un associer (1)financement des projets pour la création dentreprise,(2) financement de directeur de société privé en difficultés,( 3) créer une société de financement,(4)financement ou reprendre un hôtel,(5)créer mutuelle santé entreprise.( 6) financement de projet dimmobilier.( 7) finance de société des import-export.( 8)financement de toutes sortes de projets rentables investir dans les marches ou ouvrir un très grand restaurant européen ou encore ouvrir une société d' emballage, faire aussi dans l'agriculture et l'élevage l'immobilier, l'agriculture, l'hôtellerie, le tourisme, les supermarchés et toute autre activité lucrative en algérie. veuillez me contactez merci whatsapp ++237683326057