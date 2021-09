Kelly PLAIDEUR

Professionnelle en Ressources Humaines, je dispose aujourd'hui de plusieurs expériences significatives en recrutement, formation et projets RH principalement dans le secteur de l'industrie.



En plus de la maîtrise de l’anglais et d'une meilleure connaissance de la culture anglo-saxonne, ces expériences m'ont permis de développer des qualités que je juge essentielle au métier de gestionnaire RH telles qu’une force de conviction pour attirer et retenir différents types de profils et personnalités au sein de l’entreprise ; de la discrétion pour traiter des informations confidentielles et des capacités d'analyse pour mettre en œuvre la stratégie appropriée afin de surmonter les obstacles et atteindre les objectifs.







Mes compétences :

Organisation

Gestion des talents

Recrutement

Travail en équipe

Approche directe

Gestion de projet

Community management

Marque employeur

Mobilité internationale

Ingénierie de formation

Sourcing international

Formation

Intégration

Communication culturelle

Workday

Conduite du changement