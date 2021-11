Kenedi MMADI

Le site Buzzdefou.com



Développement et diffusions de projets artistiques, Communication, Création, Vente d'espaces publicitaires en ligne, Prospection, réalisation audiovisuel(making of, reportage, itw...)



Recherche collaborateur (monteur vidéos, journaliste, graphiste dans le domaine de la musique et éventuellement un investisseur).



Voici le lien du site Buzzdefou: http://www.buzzdefou.com/





Si vous n'avez pas d'accés premium et souhaitez tout de même me contacter: voici mon adresse personnel:

kenedi@buzzdefou.com



A très bientôt!



Mes compétences :

Audiovisuel

Communication

Communication web

Création

Internet

Journaliste web

Média

Musique

Presse

Publicité

Site internet

Web

Web Master