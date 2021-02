Kenza TERRAB

Plus de 20 ans d’expérience en Consulting, Formation, Accompagnement

* Forte expérience en ingénierie de Formation, Conseil en élaboration de plans de formation , ainsi qu’en matière d’Assistance à la Maitrise d’Ouvrage.

Ma mission : Conseil et Assistance dans l’Analyse des besoins et l’élaboration des projets

* Consultante en optimisation et refonte des départements Achats & logistique

Savoir-Faire

• Consulting, Audit, Ingénierie, Accompagnement

• Conduite de comités de pilotage

• Animation et développement d’un réseau de partenaires

• Ingénierie de formation : Elaboration des plans de formation des entreprises

• Définition de la stratégie de développement

• Identification des besoins en formation

• Traduction des besoins en actions de formation

• Aide à l’identification des organismes formateurs et à leur sélection

• Evaluation

• Accompagnement au Développement des talents et des compétences

• Coordination des formateurs

• Suivi et contrôle qualité des actions de formation

• Suivi post-formation

Points forts

• Expérience dans différents secteurs (Informatique, textile, Electronique, Agroalimentaire, banque, pharma, etc.)

• Différents postes clés occupés dans des structures Industrielles et de service



Mes compétences :

Formatrice

Logistique

Logistique et transport

Consultant

Chef de projet

Achats

Supply chain

Sourcing international

Traductrice

Gestion

Conseil

Sage

Ingénierie

Informatique

RH

Sécurité

RSE

Microsoft

Ingénierie de formation

Accompagnement