Kerivel XAVIER

Bonjour,

Je suis actuellement alternant en contrôle de gestion de gestion à SNCF Réseau - Direction Ingénierie & Projets. Cette alternance est effectuée dans le cadre de l'obtention du Master 2 contrôle de gestion et aide à la décision de l'IAE Gustave Eiffel.

Dans mes missions quotidiennes, je suis partie prenante de la réalisation des reportings mensuels, des budgets et reprévisions semestrielles ainsi que du suivi de performance de plusieurs entités. Ces missions sont effectuées en lien avec la direction et les collaborateurs des entités.

Je travaille également sur l’interface entre contrôle de gestion entité et contrôle de gestion projet. Cela me permet de développer mon relationnel, d’enrichir mes connaissances et d’être force de proposition. J’ai notamment eu la possibilité d’échanger avec les collaborateurs, de développer un outil sous la forme d’un tableau de bord et de former à son utilisation.



En dehors de mon travail, je suis quelqu'un de très sportif et de très curieux. Je suis beaucoup les sports d'hiver, notamment à la TV, et m'intéresse énormément à la photographie.



Mon contrat se terminant fin septembre je suis actuellement à la recherche de mon premier emploi.



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Microsoft Access

Sage Coala

Peoplesoft