Profil de Késiah ETAME.



Justifiant de plus d'1 an d'expérience réussie au sein de cabinets d'avocats en droit des affaires, je suis une personne motivée, dynamique, agréable et rigoureuse.



Je suis en recherche d'un stage ou d'une opportunité professionnelle sur Paris ou Bruxelles en droit des affaires-concurrence-distribution-consommation.