Kevin BIAGIOLI (KEVIN BIAGIOLI)

- de 2011 à 2014, je travaillais en tant que chargé de clientèle, pour EDF sur une plateforme téléphonique.

Mes missions étaient variées, cela consistait à la prise d'appel entrant, le traitement des réclamations, des courriers, de la re-facturation et des mails (en back office).



Ayant fait le tour de mon métier, j'ai choisi de faire une reconversion professionnelle.



- en 2015, j'ai choisi de faire un CAP de Cariste d'entrepôt, à l'AFPA de Yutz, obtenu avec succès.

Cela m'a permis de travailler pour la SOVAB à Batilly, en tant que

Cariste-préparateur de commande.



Ce fût un point d'ancrage sur le reste de mon parcours, car j'ai découvert le monde de la supply chain, ainsi que tous les différents modes de fonctionnement.



à l'issue de mes 18 mois d'intérim, j'ai saisi l'opportunité de suivre une formation comme Technicien logistique (bac), que j'ai obtenu.



- en 2017, dans les études depuis un petit moment, j'ai conforté ma volonté d'en apprendre davantage sur ce domaine en continuant sur un

BTS méthode logistique toujours à l'Aftral et en alternance au sein de la société LEMET' (atelier de réparation pour bus).

Ces 2 années, j'ai beaucoup appris sur le savoir-faire et en même temps sur le savoir-être, ce qui m'a permis de développer certaines valeurs, importantes dans une entreprise.





- en 2019, j'ai eu la chance de me voir proposer Licence en alternance chez PSA.

Cette expérience fût la plus riche, j'ai découvert le fonctionnement d'un service R&D et le développement du projet moteur-électrique.

Là aussi, j'ai développé certaines qualités comme la rigueur, le travail bien fait et le suivi d'un projet comme d'une activité.