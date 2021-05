Kévin CARTERON, 21 ans, titulaire d'un DUT Techniques de Commercialisation et d'une Licence 3 Management du Sport. Mes études étant finies, je suis actuellement en recherche d'emplois à partir de Septembre 2019 dans les secteurs suivants : Marketing, Communication, Commerce, Vente/Distribution, Événementiel, Gestion de projet. Passionné de football, je suis joueur de niveau régional au sein du club de l'ES BOUCHEMAINE (49), responsable de catégorie U11 au sein du même club et également responsable de la commission Tournoi.



Mes compétences :

Commodities

Human Resources

Marketing

Marketing Communications

Point of Sale

Project Management