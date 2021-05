Kévin COUDRY

Fière d'un parcours atypique, mon attitude positive, ma pugnacité et mon énergie m'ont permis d'intégrer le secteur bancaire, au travers d'une licence banque en alternance, en 2014.



Depuis, mué par mon envie d'apprendre et ma capacité d'adaptation, j'ai fait le choix de multiplier les expériences en back-office, notamment en conformité et en gestion de titres.



Aujourd'hui et à long terme, je souhaite me centrer sur la conformité et la gestion des risques.



C'est pourquoi, admis en Master 2 Conformité Bancaire et Contrôle Interne des Risques, je suis en recherche active d'une alternance pour septembre 2021.