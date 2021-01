Kévin DELAUNAY

Essentiellement orientée vers l’industrie automobile, j’ai acquis mon expérience chez FAURECIA, et chez RENAULT.



Je dispose d'une expérience fonctionnelle internationale, j'ai l'expérience des relations B2B et B2C.



Dynamique, organisé avec le sens des priorités et pragmatique sont des termes qui me caractérisent.



Mes compétences :

Iso ts 16949

Management d'équipes

Gestion de production

Relation clients

Qualité client

Qualité projet

Automobile

Qualité

Production

QRCI

Résolution de problèmes