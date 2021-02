Kevin KHAYAT-LOUIS

Bonjour et bienvenue sur mon profil.



Diplômé en Génie des Systèmes Urbains de l'UTC, je me considère comme un acteur de la ville durable au croisement entre ingénierie et urbanisme, au profil interculturel et multilingue. Je travaille actuellement en planification sur la mission de maîtrise dœuvre de la Ligne 18 du métro du Grand Paris Express.



Mon idéal professionnel est de prendre part à des projets innovants de maîtrise d'ouvrage, d'assistance à maîtrise d'ouvrage ou de maîtrise dœuvre dans les domaines suivants :



Mobilité urbaine : les transports dans la ville m'intéressent tout particulièrement, qu'ils soient routiers (bus, BRT...), sur rails (métro, tramway...), fluviaux, ou en circulations douces. Mon expérience sur la ligne 18 du Grand Paris me donne une vision globale et transversale d'un projet d'envergure.



Urbanisme : mes expériences au Brésil et en France ont développé chez moi cette sensibilité de "créer une ville meilleure". L'urbanisme tactique m'intéresse tout particulièrement. Je suis ainsi en mesure de participer aux différentes phases d'un projet d'aménagement urbain, de sa conception à sa réalisation.







N'hésitez pas à me contacter pour échanger, je suis d'avis qu'une discussion est toujours plus enrichissante qu'une page web.



Mes compétences :

SIG

AutoCAD

SketchUp

Trilingue

Microsoft Office

Analyse multicritère

LaTeX