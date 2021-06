Kevin MARTINELLI

Ex-étudiant à SUPINFO Lyon, je suis passionné de danse, et d'informatique depuis mes 6 ans.



Danseur avec 10 ans d'expérience, j'engage mon savoir faire pour les années 2016-2020 dans une tournée internationale à temps partiel, au sein du prestigieux Collectif (La) Horde.





Mes précédentes compétences en informatiques étaient l'ethical-hacking et le développement. Cela m'a permis de répondre aux besoins de mes maîtres de stage : défense contre les intrusions informatiques, ou le développement d'outils de gestions (ERP).



NOTE: Je ne suis actuellement plus à l'écoute du marché de l'IT, car non-compatible avec ma carrière de danseur.



Mes compétences :

HTML

C#

Ethical Hacking

JavaScript

AngularJS

Pentest

Sécurité Informatique

Reverse Engineering

ASP.NET