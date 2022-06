Traducteur anglophone freelance avec plus de 20 ans d'expérience, je traduis des textes du français vers l'anglais principalement dans les domaines suivants: affaires et vie d'entreprise; droit et justice; documents personnels et d'identité; commerce et marketing; hôtellerie, conférences et restauration; écologie et développement durable; littérature. J'étudie toutes propositions sauf les textes médicaux.