Kevin RICKETTS

Bonjour,



Je suis à la recherche d'une entreprise à raison de 3 semaines par mois pendant 2 ans à partir de septembre 2015 pour la formation "Gestionnaire et Support en Maintenance Informatique" au CESI de Mont Saint Aignan.



Grâce à mes différentes expériences dans le professionnel avec mes différents stages en bac professionnel électronique ainsi que mes emplois étudiants ou interim, je suis à l'aise d'alterner la pratique en entreprise et la théorie à l'école.



Très impliqué dans les tâches qui me sont confiés, très motivé pour mon projet professionnel, je suis prêt pour toute opportunité où je pourrai apprendre davantage et appliquer mes connaissances en informatique particulièrement dans le dépannage d'ordinateurs et l'administration des systèmes d'exploitation.



Ayant le permis B et mon propre véhicule, je peux me déplacer sur une zone située jusqu'à 50km de mon domicile.



Pour toutes informations complémentaires, n'hésitez pas à me joindre sur mon mobile ou ma boite mail.



Cordialement.



Mes compétences :

SQL

MySQL

Microsoft Windows

Microsoft SQL Server

Microsoft C-SHARP

Microsoft Windows Server