Khadija CHIHA

Plus de douze ans d’expérience dans le contrôle de la qualité et la production dans l’industrie alimentaire, compétences en analyse physico-chimique des produits finis, calibration et ajustement d’instruments de mesure de laboratoire et de processus, traitement de l’eau, compétences organisationnelles et autonomie de gestion, adaptabilité, intégrité, persévérance, sens des responsabilités et de l'initiative.



J'aime faire de mon mieux dans ce que j'aime, ce qui m'encourage et me pousse à grandir et à me sentir bien dans ma peau tous les jours. En raison de mon enthousiasme et de mes études, je grandis beaucoup dans tout ce que j'aime et parce que j'ai pitié de moi, j'aime beaucoup de choses, des voitures à la technologie ...



Mes compétences :

Hazard Analysis and Critical Control Point

ISO 22000

Une expérience

Food Manufacturing

Food Safety

ISO 900X Standard

Microsoft Windows

Lotus Notes/Domino

Microsoft Excel

Microsoft PowerPoint

Microsoft Word